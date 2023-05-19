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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العراق : انتهاك المقدسات في فلسطين لا يقبله الضمير الإنساني

رئيس جمهورية العراق
رئيس جمهورية العراق

تقدم رئيس وزراء جمهورية العراق، خلال كلمته اليوم بـ القمة العربية المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، بالشكر الجزيل إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده والشعب السعودي لإستضافته وتنظيم تلك القمة.

كما رحب ،بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بالقمة العربية، مشيرا إلى أنها خطوة تم التأكيد عليها وتدعيمها، معقبا: “ومن منطلق الشعور بالمسئولية نشدد على أهمية العمل العربي المشترك ولا يجب أن ندع السودان ينزلق للإنشقاق ونرحب بالمبادرات التي تدعو إلى إنهاء القتال هناك”.

وتابع : “نأمل تحقيق الاستقرار فى ليبيا الشقيقة واليمن، ونجدد وقوفنا مع أشقائنا فى لبنان”، مشددا على موقف العراق الثابت إزاء الحرب الفلسطينية وإقامة دولته عاصمتها القدس الشريفة.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن: “المقدسات مازالت تنتهك هناك بما لا يقبله الضمير الإنساني، وأعرب عن الترحيب من العراق بالإتفاق بين السعودية وإيران”، موضحا أنها خطوة عملية بإستثمار النوايا الطيبة بين البلدين الجارين.

ولفت أن إلتفاف العرب حول بعضهم لا ينبغي أن يفهم كإنعزال ولكن إنفتاح على جيراننا، متابعا: “ادعو الجامعة العربية إلى تطوير مناهجها نحو بناء تكتل إقتصادي من إجل إستثمار الموارد”.

 

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