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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: أرحب بعودة سوريا .. وأدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي

صدى البلد

قال رئيس الوزراء العراقي اليوم الجمعة في القمة العربية :"أدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي لاستغلال مواردنا.
 

وأضاف محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي أنه يرحب بالتفاهمات بين السعودية وإيران لخدمة المنطقة، واكد أن موقف العراق ثابت في دعم الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة.
 

و رحب السوداني بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية، وشدد على أهمية العمل المشترك لاحتواء الخلافات وحل الأزمات.

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وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

كما تأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

ويشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.

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