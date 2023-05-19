يا أنا يا لأ.. 10 صور جديدة من حفل عمرو دياب بالكويت

فى واحدة من أقوى حفلات الكويت أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أرينا الكويت وسط حضور جماهيري غفير في ليلة تعد الأضخم ضمن حفلات صيف الكويت.

كانت العاصمة الكويتية قد شهدت أجواء وترتيبات أمنية خاصة قبل الحفل ، حيث أعلن منظموه نفاذ جميع التذاكر منذ أيام ، ونظرا للإقبال الكبير تم تخصيص مساحة إضافية من ساحة المسرح وفتح باب الحجز لأعداد أكبر من الجمهور والذى قام بتنظيم الحفلات بالكويت حسين موسى .فى تواصل الاسبوع الماضى بخبة كبيرة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى على مسرح ارينا اليسا واصاله وتامر حسنى وتامر عاشور وغيرهم من نجوم الفن .

وصعد عمرو دياب للمسرح وسط تفاعل وحماس جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من محبيه قبل انطلاق الحفل بساعات قاموا خلالها بترديد أغانيه في انتظار ظهور نجمهم الكبير.

وكعادته ظهر عمرو دياب على أنغام أغنية يا أنا يا لأ التي رددها مع الجمهور ، ثم قدم فاصلا من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، بحبه، وياه، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وإنت الحظ التي حرص الجمهور الكويتي على غنائها للهضبة.

أحدث أغاني عمرو دياب

قبل عدة أشهر طرح عمرو دياب، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سينجل، عبر المنصات الالكترونية الرقمية.

سينجل من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أمس أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

عمرو دياب يتصدر أنغامي

جدير بالذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب