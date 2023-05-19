خصم 19% على موبايل شاومي ريدمي نوت 10s ثنائي الشريحة

تقدم شركة شاومي الصينية عدد كبير من الهواتف متوسطة المدى المناسبة للطبقة المتوسطة، بخيارات متعددة سواء في تكوينات الذاكرة وسعة التخزين أو في الألوان والتصميم، ولكنها تلبي احتياجات الشريحة المتوسطة من المستهلكين التي تمثل الأغلبية بين مشتري الهواتف الذكية.

تقدم شاومي موبايل ريدمي نوت 10s بإمكانيات جيدة جدا ومقبولة بالنسبة لهاتف موفر في الميزانية مع بطارية ممتازة، بشحنة واحدة يظل هاتفك يعمل بكفاءة طوال اليوم بدون الحاجة إلى إعادة الشحن، كما أنه يقدم أداء سلس وقوي بالنسبة لفئته.

Xiaomi Redmi Note 10S

تقدم منصة تجارة إلكترونية موبايل شاومي ريدمي نوت 10s ثنائي الشريحة بخصم كبير حاليا يصل إلى 19% عن سعره الأصلي، أصبح معروض حاليا بسعر 8,399 جنيه مصري فقط، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجا رام و128 جيجا روم. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز.

مواصفات Xiaomi Redmi Note 10S

يأتي هاتف شاومي ريدمي مع شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، كثافة بيكسلات 409 لكل بوصة، مع درجة سطوع قياسية 450 شمعة لكل متر مربع، و ذروة سطوع 1100 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 83.5% مع شاشة زجاجية للحماية الإضافية من Corning Gorilla Glass 3

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من ميدياتك شريحة Helio G95 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.05 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G76 MC4 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم.

يحزم هاتف شاومي ريدمي نوت بطارية غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 12.5 ووزن إجمالي للجهاز 178.8 جم، كما أنه يمتاز بتصنيف IP53 المقاوم للماء والغبار.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد أن اللوحة الخلفية بها 4 كاميرات، مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.

نجد أيضا في اللوحة الخلفية فلاش ليد ودعم لتقنية HDR و التصوير البانورامي أما بالنسبة للكاميرا الأمامية السيلفي فهي بدقة 13 ميجابيكسل.