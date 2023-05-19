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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الميادين والحدائق .. تطور في مبادرة الـ 100 مليون شجرة بالإسكندرية

مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية" زراعة ١٠٠ مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

ووجهت الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

افتتاح مسجد بشاير الخير 2 في الإسكندرية

وأكد الشريف؛ أنه قد تم زراعة ٢٨٠٣٩ شجرة مثمرة، و ١٩١٨٦ شجرة غير مثمرة، بإجمالى ٤٧٢٢٥ شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها ٢٠٠٠٠٠ شجرة خلال الإسبوع التاسع والثلاثون منذ بداية المبادرة ، بالإضافة إلى زراعة ٧٤٩٧ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات خلال الاسبوع التاسع والثلاثون، وزراعة ٧٣٩ نخلة بردتشارديا ، و زراعة ٥٠٤٠ متر نخيل بنطاق حى العجمى وحى وسط وحى  المنتزة أول ، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة  ١١٦٥٤١ شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار الشريف، أنه تم زراعة ٢٠٢٠ من الأشجار المثمرة داخل المدارس والكنائس بنطاق حى وسط، فضلا عن زراعة ٢٠٠٧ من الاشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى المنتزه ثان ،  وزراعة  ١٥٦٠ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العجمى ، بالإضافة إلى زراعة  ١٠٢٢ شجرة مثمرة  بنطاق حى المنتزة أول ، وزراعة ٦٠٠ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العامرية ثان، وزراعة ٢٨٨ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى غرب.

الاسكندرية ١٠٠ مليون شجرة التلوث البيئي الحدائق العامة الطرق الجديدة الطرق الرئيسية المحاور الرئيسية التنمية المحلية

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