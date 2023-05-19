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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجذاب.. منى فاروق تغازل جمهورها ومحبيها

منى فاروق
منى فاروق

خطفت الفنانة الشابة منى فاروق أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، فى أحدث إطلالاتها .

وتألقت "منى" بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان أنيق اسود اللون واعتمدت مكياج أبرز جمال ملامحها مع تسريحة شعر بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

 


تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركتبأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندىموسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقىومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_٢١٤٢٠٤
اطلالة صيفية جذابة إطلالة ساحرة اعمال مني فاروق الأب الروحى الفنانة الشابة منى فاروق تغازل جمهورها

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