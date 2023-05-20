تفويج أولى رحلات الحج غدًا الأحد.. وهذه مواعيد الحضور إلى المطارات

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر الفائزين بقرعة الحج للسعودية لعمل المناسك .

مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج

وقال الشركة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة، أن الشركة ستبدأ في تفويج رحلات الحج خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى الـ 22 من يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا الـ 2 من يوليو وتكون آخر موعد لسفر الحجاج في الـ2 من أغسطس القادم.

وحددت الشركة مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلى مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين بـ 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.