أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن القمة العربيه في جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور زعماء الدول العربية، وما بينهم الحضور المشرف لجمهورية مصر العربية ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصريحات هامة أعلن عنها خلال كلمته.

وبدأ الرئيس السيسي كلمته بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، ولسمو ولى العهد، الأمير "محمد بن سلمان آل سعود"، رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن المنطقة العربية مرت خلال السنوات الأخيرة، بظروف استثنائية قاسية هددت أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد، على الحاضر والمستقبل.

https://www.youtube.com/watch?v=p0eq9U2Fpeg