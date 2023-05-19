أحمد الأحمر يوجه رسالة للأهلي بعد تتويج الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية

احتفل أحمد الأحمر، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد، بتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكؤوس الأفريقية على حساب النادي الأهلي في المباراة النهائية.

وكتب الأحمر عبر حسابه علي انستجرام: "الحمد لله على الفوز ببطولة أبطال الكؤوس، بطولة من أصعب البطولات في تاريخ النادي".

وتابع "في ظل الظروف الصعبة التي تواجهنا كان الفريق كله متكاتفا لآخر وقت وظهرت معادنهم وفعلا رجال وفي ظهر بعض، ولم يتأثروا بكلام اللجان الرخيصة التي حاولت هدم الفريق بكل الأشكال".

وأضاف "أشكر جمهورنا العظيم الذي يدعمنا ويقف في ظهرنا في الأزمات قبل الانتصارات والذي كان سببا رئيسيا في فوزنا أمس والذي سيظل رقم 1 في تاريخ النادي".

واختتم أحمد الأحمر قائلا "وأشكر النادي الأهلي على حسن الاستضافة والمعاملة طيلة أيام البطولة".