كاتب صحفي: مصر والسعودية ركيزة أساسية للاستقرار العربي.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، عن العلاقات المصرية السعودية.

وقال الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 100 عام من التوافق والانسجام في مسار العلاقات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي".

وأضاف: "مصر والسعودية لديه تاريخ بالغ الأهمية في ترسيخ دعائم الاستقرار ليس فيما يتعلق في أمن البلدين فقط، بل على المستوى الإقليم العربي والشرق الأوسط".

وأشار: "مصر والسعودية ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم والاستقرار العربي"، موضحا: "تاريخ العلاقات المصرية السعودية لعب دورا بالغ الأهمية في توفير مصدات الحماية للأمن القومي العربي".