كاتب صحفي: العلاقات المصرية السعودية مشتركة ومترابطة.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، عن العلاقات المصرية السعودية، قائلا: "مصر تمثل للسعودية شقيق شريك".

وقال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "العلاقات المصرية السعودية علاقات توأم ملتصق".

وأضاف الكاتب الصحفي محمد أبو شامة،: "العلاقة بين البلدين علاقة يتقاطع فيها العاطفي بالعقلاني، التاريخي بالمستقبلي ويكللها في الحاضر عبقرية في العامل وعصرية وشبابية وحيوية في التفاعل، وتجديد لمفاهيم وأساليب في العلاقات الدبلوماسية".



وأوضح الكاتب الصحفي، أن لسان حال جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية يبدوا تقريبًا مشتركا، وتعبيرات الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تعكس توحد وارتباط واتفاق الشديد في رؤيتهم للكثير من الأمور ولكثير من المفاهيم، مشيدًا بالقمة العربية اليوم التي جمعت لم شمل العرب وحضرها قادة الدول العربية كما حضرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي.



وأشار الكاتب الصحفي، أن اليوم القمة العربية أكدت على رجاحة وقيمة جمهورية مصر العربية، وقوة تأثيرها في محيطها الإقليمي وأفكارها الراسخة الأصيلة العميقة فيما يتعلق بالعمل المشترك العربي كُللت اليوم بالنجاح كما كُللت مجهودات المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع والشهور الأخيرة في لم الشمل العربي وفي تصفير الأزمات أو بشكل أدق وضع اللبنة الأساسية لمسألة تصفير الأزمات في المنطقة قيد التنفيذ.

