ملك القارة.. أحمد حسن يحتفل بتأهل الأهلي لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعرب أحمد حسن، عن سعادته بتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ملك القـارة.. الأهلي يكتفي بهدف نظيفة أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويصعد إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي".

وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.