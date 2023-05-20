بعد وصول الأهلي لنهائى إفريقيا.. إبراهيم سعيد: مشرف الكرة المصرية

أعرب ابراهيم سعيد نجم الاهلي السابق، عن سعادته بتأهل النادى الاهلي لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ‏"مبروك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز على الترجي التونسي ‏ومشرف الكرة المصرية ‏الوصول للنهائي ❤️🦅"

وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

حدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.