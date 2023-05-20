للمرة الرابعة على التوالي.. تعليق قوي من شوبير بعد هزيمة الأهلي للترجي

أعرب الإعلامي احمد شوبير عن سعادته بتأهل النادى الاهلي لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكتب شوببر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ‏"الأهلي يتأهل إلي نهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي. 🦅🕺"



وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

حدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.