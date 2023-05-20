‎علي فرج يتأهل إلى نصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

تأهل المصري علي فرج، إلى نصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، المقامة في إنجلترا، ليقترب من تحقيق لقب جديد هذا العام بعد تتويجه ببطولة العالم للإسكواش لموسم 2023.

‎وحجز علي فرج المصنف الـ4 عالميًا تذكرة الصعود إلى نصف نهائي بطولة مانشستر للإسكواش بعد تغلبه على منافسه الإنجليزي باتريك روني المصنف الـ27 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-4) (11-9) (11-8) في مباراة استغرقت (42) دقيقة، ومن المقرر أن يقابل "فرج" منافسه الويلزي جويل ماكين المصنف ال١٠ عالميًا في مباراة النصف نهائي.

‎وانطلقت بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش يوم 17 من مايو وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، في مدينة مانشستر في إنجلترا بمجموع جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.