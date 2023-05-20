عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الشهادات بالمعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام في هدوء

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

بدأت منذ قليل لجان امتحانات الشهادة الابتدائية وامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية وكذلك معاهد القراءات، في نهاية العام والفضل الدراسي الثاني.

ويؤدي طلاب المعاهد الأزهرية، الامتحان في هدوء وانتظام ، مع التفتيش أثناء الدخول منعا لدخول أي أدوات مساعدة للغش مع الطلاب، كما يحرص المراقبون على توفير الجو الهادئ والمناسب للطلاب أثناء اللجان.

ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم السبت في مادة الفقه ومادة اللغة العربية (ورقة أولى) (النحو والصرف).

وبدأت لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا وتمتد لمدة ساعتين إلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا للفترة الصباحية، والفترة المسائية تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.


ويمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفين شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

وفيما يخص امتحان مادتي الحاسب والآلي والمستوى الرفيع، فهما للمعاهد النموذجية والخاصة فقط.


أما طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، فيؤدون الامتحان في القرآن الكريم، ويضاف نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلي للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما يؤدي طلاب معاهد القراءات امتحانات نهاية العام لشهادات عالية القراءات والتخصص والتجويد.

 

امتحانات الابتدائية الاعدادية القراءات المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

رخصت تاني.. إنخفاض جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

دعت واشنطن للتعلم من تجربة القاهرة| “فوربس” تتغنى بالإنجاز المصري في القضاء على فيروس سي

منح وعلاوات لهؤلاء .. أبرز ما ناقشه الحوار الوطني بأسبوعه الأول وخطة الجلسات المقبلة

بعد زيادتها 20% .. نشر تعويضات توسعات ميناء العريش على البوابة الإلكترونية

وزير الري: منظومة شكاوى إلكترونية جديدة لاستقبال مشاكل المواطنين

ليلة ساخنة في كييف .. سقوط حطام بـ 3 مناطق واشتعال حريق

طلاب الشهادات بالمعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام في هدوء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للفطور .. طريقة عمل خبز بدقيق اللوز بدون بيض في 7 خطوات

انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

سعر ساعة عمرو دياب في الكويت يثر الجدل| رقم خرافي

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ