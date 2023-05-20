مصطفى الفقي: مصر تدعم عودة العلاقات بين الخليج وإيران.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن القمة العربية الحالية تتميز أنها كاملة العدد، وكل الدول العربية ممثلة في القمة العربية الحالية ، وعودة سوريا للجامعة العربية مهم لأنها حارسة القومية تاريخيا ، وبداية مبشرة للسلام .

وقال مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، إن عودة سوريا سيساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة العربية ، كما أن مصر الدولة العربية الوحيدة التي لم تقم علاقات كاملة مع إيران ، ومصر تدعم عودة العلاقات بين الخليج وإيران .

السودان

وتابع: «القمة العربية تأتي عقب المعارك الدامية في السودان ، وأن ما يحدث في السودان لضرب استقرار المنطقة ، واستقرار مصر والمنطقة وأفريقيا».

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، أن العرب حاليا يمارسون قدرا كبيرا من حرية الإرادة ، كما أن السعودية لديهم مواقف مستقلة مثل البترول وعلاقاتها مع روسيا والدول الشرقية .

وأكمل: «مصر تؤمن بأن هناك علاقة استراتيجي مع أمريكا ولكن لا تتعارض مع علاقاتها مع روسيا والصين».



https://www.youtube.com/watch?v=6R8pNv5i-LY