محلل سياسي: الدول العربية قدمت الشرعية لنظام بشار الأسد.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالوهاب بدر خان، أن الدول العربية تعاني من مشاكل وتعقيدات كبيرة، كما أن عنوان القمة العربية الـ32 «لم الشمل»، المنعقدة في جدة، يعطي بعضا من الأمل.

وقال بدرخان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، إن الوضع الحالي للأمة العربية يصعب التحرك فيه بشكل فعال وسريع، كما أن عودة سوريا للجامعة العربية هي رسالة من العرب أننا نتطلع للمستقبل.

بشار الاسد

وتابع: السؤال هو كيف ينظر الرئيس السوري بشار الأسد للعديد من الأزمات ومنها أزمة عودة اللاجئين؟.

وأوضح بدرخان، أن العرب قدموا دعما سياسيا للرئيس السوري بشار الأسد ، وقدموا له الشرعية العربية، وتقديم الدعم اللازم له أمام المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يحتاج دائما للدعم الدولي من أجل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية ، كما أن الجميع كان يتوقع عودة سوريا في أي وقت للجامعة العربية.

https://www.youtube.com/watch?v=9NDccrwX35s