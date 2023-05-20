كرم جبر: لابد من وجود مبادرة داخلية للصلح بين حماس وفتح

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن القضية الفلسطينية أمر أساسي والقمة تنعقد في ذكري النكبة الـ75، كما أن رسالتنا للعقلاء في إسرائيل إلي متى ستستمرون في الحرب والقتل للفلسطينين.

وقال كرم جبر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، أن الصراع سيستمر مع إسرائيل إذا لم يتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته، موجهًا سؤاله لإسرائيل كيف تريدون التطبيع مع العرب وأنتم تقتلون الفلسطينين.

مبادرة داخلية

وتابع: «لابد من وجود مبادرة داخلية للصلح بين حماس وفتح ، أتمني أن القمة العربية تتبني مبادرة للصلح بين حماس وفتح، موضحًا أن هناك مسئول فلسطيني كبير أكد له أن الصلح بين إسرائيل وفلسطين أسهل من الصلح بين حماس وفتح ، ولابد من إعلاء مصلحة الشعوب علي المصالح الشخصية، وأن يكون التطبيع بين العرب وإسرائيل مقابل السلام، ويجب منع إسرائيل أن تحصل علي كل شئ بالمجان.

https://www.youtube.com/watch?v=MVLfOrq2qlQ