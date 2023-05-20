كرم جبر: هدوء الأوضاع في ليبيا أمر جيد للأمن القومي المصري.. فيديو

صرح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن مصر ترحب بأي مبادرة لتهدئة الأوضاع في السودان، فهي تصب في مصلحة الأمن القومي المصري، مضيفاً أن هدوء الأوضاع في ليبيا أمر جيد أيضا لأمننا القومي.

وأشار جبر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي وصل قبل انعقاد القمة بيوم وهو دليل على اهتمامه بها، وعقد لقاءات مع الزعماء والقادة العرب لفتح كل المشكلات والأزمات والقضايا من أجل حلها، لافتا إلى أن الوفد الاعلامي المصري ممثل بشكل يتناسب مع حدث القمة العربية بجدة موضحا أن رسالة مصر من القمة العربية هو التأكيد علي الدولة الوطنية.

الدولة الوطنية

وشدد كرم جبر على أن الدولة الوطنية هي التي تستطيع التصدي لكل المشكلات وحلها، والدولة الوطنية هي التي تساهم في حفظ كل مكونات المجتمع، والرئيس السيسي دائما يدافع عن الهوية الوطنية، ومصر تؤكد دائما أن انهيار الجيوش يعني انهيار الدولة ومؤسساتها.

وتابع: رسالة مصر للدول العربية حافظوا علي أوطانكم، فمصر كان موقفها واضح من الأزمة السورية بأن أيادينا لن تتلوث بدماء السوريين، ومصر ظلت بعيدة عن الصراع الديني ورسالتها للعرب الوحدة والسلام، ومصر منذ اندلاع الصراع في سوريا تري أن الحل عن طريق التسوية السياسية.

وعلق رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: سوريا أصبحت مستنقع المؤامرات ولأجهزة المخابرات الدولية، ووجود بشار الأسد في الجامعة العربية رسالة جيد، و الحوار الديمقراطي في سوريا بين الفصائل تحت مظلة الدولة لابد من أجل لم الشمل.

وأكد كرم جبر: عودة السوريين لبلادهم مهم لأنهم رقم ١ في المعاملة، وسوريا تحولت مسرح للمخدرات خلال السنوات الماضية، وسوريا لابد أن تبسط نفوذها لمنع تصدير المخدرات للدول العربية المجاورة، وعودة سوريا للجامعة العربية رسالة أن هناك توافق علي مفهوم الأمن العربي.



https://www.youtube.com/watch?v=MVLfOrq2qlQ