عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

في الوقت الذي يحارب فيه النشطاء من أجل منع عادة المهر في الهند، وقعت جريمة اهتزت لها البلاد، فقد تعرضت عروس للتعذيب حتى الموت على يد زوجها وإخوته.

كانت «كاجال» العروس الضحية البالغة من العمر 23 عامًا قد تزوجت من شاب يدعى «ديباك» قبل 16 يومًا، وقد طلب العريس مهرًا قدره 50 ألف روبية لكن عائلتها لم تتمكن سوى من دفع 3 آلاف.

بيت العريس نية السوء للعروس، وبدأ هو وإخوته في تعذيبها بالضرب المبرح من أجل المبلغ المتبقي من المهر، وعندما لم تتمكن عائلة كاجال من سد المبلغ المتبقي قاموا بقتل المسكينة شر قتلة وبطريقة مؤلمة.

اتهم والداها العريس بقتلها، بعدما عثروا على علامات الجروح على جسد كاجال كما يوجد جرح في حلقها، لكن زوجها وإخوته هربوا بعد الحادث تاركين الجثة في المنزل.

تلقت الشرطة الهندية بلاغًا يفيد بوفاة امرأة في ظروف غامضة في قرية بريثفيبور، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا الجثة معلقة في المروحة.

في الوقت نفسه، تم قطع أعصاب وشرايين كلتا يديها على يد زوجها وإخوته قبل أن يفروا من المنزل، ومازالت الشرطة تبحث عنهم.