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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022 - 2023، عقب فوز على منافسه الترجي التونسي 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي ذهابًا 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب رادس يوم الجمعة 12 مايو، قبل أن يؤكد تفوقه على الفريق التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين أمس الجمعة بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي القادمة


يستعد الأهلي حاليًّا لخوض مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل، أمام الفائز من لقاء اليوم السبت بين صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، فيما تقام مباراة الإياب بين طرفي الدور النهائي يوم 11 يونيو المقبل.


ملخص مباراة الاهلي والترجي

تغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

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