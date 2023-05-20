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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد الاعتبار والتتويج.. الأهلي ينتظر صن داونز أو الوداد في نهائي إفريقيا

صدى البلد

يستعد فريق صنداونز لمواجهة نارية أمام الوداد المغربي، مساء السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب في المغرب، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعرض لاعبان من الفريق الجنوب إفريقي للطرد.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة الأهلي الذي تمكن من حجز مقعده بعد عبور عقبة الترجي التونسي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 4-0.

ويخطط الفريق المغربي للعودة من جنوب إفريقيا ببطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، من خلال التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو تحقيق الفوز.

 

وفي حال تأهل الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيواصل مهمة الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز باللقب في العام الماضي على حساب الأهلي.

ويملك صنداونز مسيرة مميزة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لمواصلة خطواته لبلوغ النهائي تحت قيادة مدربه رولاني موكوينا.

ويعاني الفريق الجنوب إفريقيا من غياب الثنائي مارسيلو آليندي ونيو مايما للإيقاف بعد تعرضهما للطرد في المباراة الماضية.

وعلى الجانب الأخر، تلقى فريق الوداد دفعة قوية قبل مواجهة صنداونز، بعدما تأكدت جاهزية المهاجم سامبو جونيور، كما تعافى الثنائي سيف الدين بوهرة وجلال الداودي من الإصابة.

وينتظر الأهلي الفائز من هذه المباراة لمواجهته في النهائي، وفي حال تأهل الوداد المغربي، ستكون فرصة لتعويض خسارة اللقب في العام الماضي أمام نفس الفريق.

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