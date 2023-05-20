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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعبت فى شنبك.. معجب يوجه رسالة لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضي
احمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، صورة لرسم اسكتش لصورته من أحد المعجبين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وشارك الرسام رسم الاسكتش عبر الفيس بوك ووجه رسالة للفنانة "ياسمين عبد العزيز" وكتب:" أحمد العوضي يا فنان انا متعبتش فى حياتى قد ما تعبت فى شنبك الامل فيكى انتى يا فنانة.

وكان آخر أعمال أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي. 


 

وكان قد أكد الفنان أحمد العوضي، أن موسم رمضان الحالي، شهد منافسة قوية في الاعمال الدرامية لإرضاء المشاهد المصري، مشيرا إلى أن هدفنا كان تقديم مسلسل مميز.

وقال أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كان لا بد من تقديم عمل مميز، فكان مسلسل “ضرب نار”.

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن "الناس زعلت إن "مهرة وجابر" سابوا بعض في المسلسل بس دي دراما في الأخر، معبرا عن سعادته بنجاح المسلسل. 

أحمد العوضى إيمان السيد برنامج “الحياة اليوم” تامر مجدي هدي الاتربي دنيا المصري سهيرالمرشدي شركة سينرجي مسلسل “ضرب نار” موسم رمضان

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