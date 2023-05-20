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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت 20 مايو 2023|تفاصيل

أسعار البيض
أسعار البيض

سجلت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت 20 مايو 2023 حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض نحو 9 جنيهات مسجلا 85.75 جنيه، فيما انخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيهات ليسجل 78.75 جنيه.
 

أسعار البيض اليوم السبت
 

وتراجعت أسعار كرتونة البيض الأحمر لتبدأ اليوم من 85 جنيها، بعدما وصلت 94 جنيها منذ أيام قليلة ، وذلك بعد تراجع أسعار الأعلاف .
 

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أسعار البيض تتراجع 9 جنيهات وطن الأرز 1500 جنيه

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اتحاد الدواجن: لولا الاكتفاء الذاتي من البيض والفراخ لأرتفعت أسعار اللحوم

وتراجعت  سعر كرتونة البيض البلدي من 90 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 93 -95 جنيها.

وسجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 78 جنيها في المزرعة، وبين 80 ل 85 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

أسعار الدواجن 

الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا  

• الدواجن الساسو: 66- 68 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا  

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 54 في المزرعة ، لتصل بسعر 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

توازن الأسعار



وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن السوق المصري يعيش توازن في الأسعار، سواء الدواجن أو بيض المائدة، عازياً ذلك لتراجع اسعار الخامات.

تراجع أسعار الأعلاف

 

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية له ، أن هناك تراجعاً كبيراً في أسعار الخامات بحسب دولة المنشا، فعلى سبيل المثال تراجعت أسعار الطن من الذرة الصفراء  بواقع ثلاثة الاف جنيه .

وتابع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن  : " أسعار البيض تراجعت بشكل كبير ووصلت اليوم إلى 84-85 جنيهاً في المزرعة
 

وأكمل نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن نحتاج لمزيد من الافراجات في فول الصويا، ولازم يبقى فيه إحتياطات لمدة شهرين  عشان نشجع المربين للدخول في دورات إنتجية، بما يحقق إستدامة  المنتج في الاسواق  ومن ثمزيادة المعروض  يعني  زيادة الافراجات ومن ثم إستقرار الاسعار.

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