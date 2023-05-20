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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

F-16.. هل تسمح الولايات المتحدة بتسليم المقاتلات الشهيرة لأوكرانيا؟ تفاصيل

اف ١٦
اف ١٦

تقول الولايات المتحدة إنها ستسمح لحلفائها الغربيين بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة متطورة، بما في ذلك طائرات إف -16 أمريكية الصنع، في دفعة كبيرة لكييف، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي نيوز” البريطانية.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن "أبلغ نظراءه في مجموعة السبع" بالقرار في قمة الكتلة في اليابان أمس، الجمعة.

وذكر سوليفان أن القوات الأمريكية ستدرب أيضا طياري كييف على استخدام الطائرات.

لطالما سعت أوكرانيا للحصول على طائرات نفاثة متقدمة وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بهذه الخطوة ووصفها بأنها "قرار تاريخي".

يتعين على الولايات المتحدة من الناحية القانونية الموافقة على إعادة تصدير المعدات التي يشتريها الحلفاء، وستفسح هذه الخطوة الطريق أمام الدول الأخرى لإرسال مخزوناتها الحالية من طائرات F-16 إلى أوكرانيا.

وقال سوليفان للصحفيين في هيروشيما: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ركزنا نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا حقًا على تزويد أوكرانيا بأسلحة الأنظمة والتدريب الذي تحتاجه لإجراء عمليات هجومية هذا الربيع والصيف. لقد نفذنا ما وعدنا به".

وتابع: "الآن انتقلنا إلى المناقشات حول تحسين القوات الجوية الأوكرانية كجزء من التزامنا طويل الأجل بالدفاع عن النفس لصالح أوكرانيا. ومع بدء التدريب في الأشهر المقبلة، سنعمل مع حلفائنا لتحديد موعد تسليم الطائرات، من الذي سيقدم لهم وكم عددهم".

وضغطت أوكرانيا مرارًا على حلفائها الغربيين لتقديم طائرات للمساعدة في قتالها ضد روسيا. 

قبل الإعلان الرسمي يوم السبت، قال الرئيس زيلينسكي إن الطائرات "ستعزز بشكل كبير جيشنا في السماء".

وأضاف أنه يتطلع إلى "مناقشة التنفيذ العملي" للخطة في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، حيث سيصل يوم الأحد.

كانت الولايات المتحدة متشككة بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة، على الأقل في المدى القريب، وبدلاً من ذلك، كان تركيزها ينصب على تقديم الدعم العسكري على الأرض.

تساءل كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين الذين تحدثوا إلى “بي بي سي” في الماضي عما إذا كانت الطائرات المقاتلة المزودة من الغرب ستغير الصراع بشكل كبير، حيث لا تزال القوات الجوية الروسية الكبيرة تكافح من أجل تحقيق التفوق الجوي والكثافة العالية لأنظمة الدفاع الجوي على الأرض.

وفي فبراير ، قال الرئيس بايدن للصحفيين إنه "يستبعد الآن" إرسال مقاتلين متقدمين إلى أوكرانيا.

لكن سوليفان قال للصحفيين إن الولايات المتحدة زودت كييف بالأسلحة، حيث كانت هناك حاجة إليها في ساحة المعركة ، وإن قرار البدء في تزويد أوكرانيا بالمقاتلات المتقدمة يشير إلى أن الصراع قد دخل مرحلة جديدة.

ذكر: “لقد قدمنا الآن كل ما قلناه إننا سننجزه، لذلك وضعنا الأوكرانيين في وضع يسمح لهم بإحراز تقدم في ساحة المعركة من خلال الهجوم المضاد. لقد وصلنا إلى لحظة حيث حان الوقت للنظر في الطريق، والقول ما الذي ستحتاجه أوكرانيا كجزء من قوة مستقبلية للدفاع ضد روسيا”.

وأشار سوليفان أيضًا إلى أن الطائرات لن تستخدم إلا لأغراض دفاعية، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تمكن ولن تدعم الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال إن "الأوكرانيين أشاروا باستمرار إلى أنهم مستعدون لمتابعة ذلك".

في حين أن التغيير في سياسة الولايات المتحدة مهم، فإن تدريب الطيارين على قيادة طائرات F-16 سيستغرق وقتًا. أوكرانيا لديها عدد من الطيارين المقاتلين المدربين أكثر من الطائرات في الوقت الحاضر، ولكن حتى تدريب الطيارين المقاتلين المتمرسين على طائرة جديدة قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر.

وبعد ذلك سيتعين على الدول الموافقة على توريد الطائرات. 

يتم استخدام F-16 على نطاق واسع من قبل عدد من دول أوروبا والشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة ، التي لا تزال تصنع الطائرات.

السؤال الرئيسي التالي هو: “من على استعداد لتزويد الطائرات؟”.

رحبت المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والدنمارك بالخطوة الأمريكية.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "ستعمل المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والدنمارك لتزويد أوكرانيا بالقدرات الجوية القتالية التي تحتاجها".

لا تمتلك المملكة المتحدة أي طائرات F-16 في سلاحها الجوي نفسه.

أعلنت الدنمارك أنها ستتمكن الآن أيضًا من دعم تدريب الطيارين ، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت سترسل أي طائرات إلى أوكرانيا. تمتلك القوات الجوية الدنماركية 40 طائرة من طراز F-16، يعمل حوالي 30 منها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال  سوناك ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنهما سيعملان على بناء "تحالف دولي" لتوفير دعم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

 

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