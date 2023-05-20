رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي "التحكيم التجاري والمصارعة"

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية؛ بمناسبة فوز طالبات الكلية في مسابقة التحكيم التجاري الدولي، وحصولهن على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والعربية بمشاركة أكثر من 20 دولة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في بيان على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر دائما نماذج مشرفة تعكس عراقة جامعة الأزهر على مر التاريخ في جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مدللًا على ذلك بقيام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتكريم اثنين من أبناء جامعة الأزهر في احتفالية ليلة القدر في شهر رمضان الماضي، واليوم نهنئ طالبات الشريعة والقانون الحاصلات على المركز الأول وتفوقهن على طلاب وطالبات أكثر من 20 دولة.

وقد ضم فريق طالبات جامعة الأزهر الفائزات في مسابقة التحكيم التجارى الدولي:

-الشيماء جمعة العدل.

-رحاب صبري محمد.

-مريم مروان عبد العزيز.

-سناء حسام منصور.

-نورا عادل عبد العاطي.

-هاجر خيري رياض.

وقد قام بتدريب الطالبات اثنان من الخريجين المتميزين في كلية الشريعة والقانون بنين جامعة الأزهر، هما: الأستاذ محمد ماهر حسان، والأستاذ علي محمد علي.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة أيضا إلى كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور سعد عبد الجليل، عميد الكلية؛ بمناسبة فوز طلاب الكلية بالمركز الأول في مسابقة الجامعات المصرية للمصارعة، من خلال فريق طلابي ضم:

-طوسون يونس محمد.

-يوسف عبدالعال محمد.

-محمود محمد حماده.

-محمد سيد قرني.

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