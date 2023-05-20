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رئيس التحرير
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توك شو

مختار غباشي: التدخلات الخارجية أفسدت حلول القضايا في الوطن العربي| فيديو

الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي

قال الدكتور  مختار غباشي ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية، إن أسوأ ما يوجد بالعالم العربي هي لغة التدخلات الخارجية التي تحكمت في الكثير من القضايا، مشيرا إلى أن الطرف الأجنبي الخارجي يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأساسية في القضايا.


وأضاف الدكتور مختار غباشي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكابت الصحفي أحمد حمدي، أن التدخل الخارجي في القضايا العربية هو سبب توقف الحلول لجميع القضايا.

 وأوضح أن رجوع سوريا كان مثال حل لتحكم القوى الخارجية في سوريا.

وأكد أن التدخلات الخارجية أفسدت حلول  جميع القضايا العربية في الوطن العربي، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تمكين العرب من حل قضياهم بأنفسهم.

حضور قوي لمصر 

وألقى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الـ 32، قائلا: “بداية أتوجه بالشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.

مختار غباشي توك شو برنامج صباح البلد السيسي القمة العربية

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