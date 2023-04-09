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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إجبارية للتوثيق|مختار غباشي: الكشف الطبي أصبح موثقًا ولا يتم الزواج إلا به.. فيديو

الكشف الطبي للمقبلين
الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

علّق الدكتور  مختار غباشي  ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على الكشف على   110 آلاف من راغبي الزواج واصدار 79 ألف شهادة طبية موثقة، قائلًا إن زواج الأقارب مسألة تقليدية متوارثة بحكم البيئة في بعض المدن في مصر، لافتاً إلى أن الشهادة الطبية الصحية تؤهل المقبلين على الزواج أنه ليس لديهم ما يسبب الأمراض الوراثية .


وتابع الدكتور مختار غباشي ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تعميم هذا القرار أمر جيد، ولكن من المهم ألا يكون بمبالغ كبيرة ، لكي يحرص المواطنون على عملها ، متابعاً: "الكشف الطبي أصبح إجبارياً وموثقًا ولا يتم الزواج إلا بها".

وأوضح أن الشهادة الطبية أصبحت جزءًا من المستندات التي يحصل عليها المأذون لكتابة العقد، وتوثيقه. 

مختار غباشي رنامج صباح البلد رئيس المركز العربي للدراسات السياسية شهادة طبية موثقة

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