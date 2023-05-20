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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار غباشي : منظومة الآمن العربي لا تستقيم دون سوريا .. فيديو

الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي

قال الدكتور  مختار غباشي  ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن مصر تمتلك أسسا في تعاملها مع الدول ، ومنها الحفاظ على مقدرات وحدود الدولة ، والشعب بداخل الدولة ، بعيدا عن التطاحن السياسي بداخلها ، والحياد وعدم الانحياز لطرف على حساب الأخر .


وأضاف الدكتور مختار غباشي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الاعلامية رشا مجدي " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن سوريا جزء مهم في منظومة الأمن القومي العربي ، ولن يستقيم منظومة العمل العربي إلا بوجود سوريا ، والعراق كجزء أساسي منها ، موضحا أن اشكالية الساحة السورية سببها تباين وجهات النظر العربية تجاها .

وتابع ، أن هناك أشكالية نحو عودة اللاجئين والنازحين مرة أخرى لسوريا ، وكيفية تعامل النظام السياسي داخل الدولة ، وارتباطها مع أيران . 

مختار غباشي توك شو برنامج صباح البلد الكاتب الصحفي أحمد حمدي

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