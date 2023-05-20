ناقد رياضي : الأهلي قدم مباراة تليق بفريق في نهائي دوري أبطال افريقيا .. فيديو

قال الناقد الرياضي لطفى السقعان ، إن النادي الأهلي قدم مباراة تليق بفريق في نهائي دوري أبطال افريقيا ، وكان هناك اريحية للعيبة النادي الأهلي في مباراة الأمس .

وأضاف الناقد الرياضي لطفي السقعان ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن نادي الترجي كان يدرك أنه خارج المنافسة في مباراة الأمس ، مردفا : " مكنش عنده حاجة يبكي عليها " .

وتابع ، أن مباراة الأهلي والترجي بالأمس كان بها توازن بين الفرقتين ، موضحا : " تطور أداء الأهلي عن بادية المنافسة نتيجة التغلب على أوائل المجموعات " .

وأشار ، إلى أن الفوز يخرج اللعيبة من روح التشاؤم ، ويجعلهم يستجيبون لكلام المدير الفني.