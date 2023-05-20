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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر غير متوقع لفستان تارا عمار في مهرجان كان

تارا عماد
تارا عماد

شاركت النجمة تارا عماد متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت تارا عماد مرة أخرى في فعاليات مهرجان كان بدورته الـ76 والمقام حاليا في فرنسا، وقد أطلت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

سعر فستان تارا عماد في مهرجان كان السينمائي

وارتدت تارا عماد فستانا طويل كت ومخرم وغير شفاف للجسم باللون الأبيض وبتصميم لامع، وأختارت حقيبة لامعة باللون الفضي.

 

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وجاء فستان تارا عماد من تصميم Chanel، ووصل سعره إلى 8288 دولار، أي ما يعادل 256 ألف جنيه.

 

تارا عماد

 

وتركت تارا عماد شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

تارا عماد

وأختارت تارا عماد بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الكحل الأسود والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من رقة وجمال ملامحها.

تارا عماد

وأكملت تارا عماد إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فبامت بإرتداء قرطين وأسورة، وكولية ناعم باللون الفضي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

تارا عماد
تارا عماد
تارا تارا عماد فستان تارا عماد سعر فستان تارا عماد مهرجان كان السينمائي النجمة تارا عماد

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