التنمية المحلية: دورتين تدريبتين لتصميم الشبكات والأمن السيبراني للعاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،خلال الأسبوع الحالى دورتين تدريبتين هما دورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني، ودورة تطوير مهارات إدارة الموارد البشرية، فيما تستمر دورة تصميم الجرافيك والانفوجراف للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد من هذه الدورات ٨٨ متدربا من جميع المحافظات.

واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن دورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني والتي يستفيد منها ٢٥ من متدربي الدورات الأساسية لتصميم الشبكات المنفذه بالخطة التدريبية الحالية، تتناول عدة موضوعات وهي التعرف علي المفاهيم العامة في الأمن السيبراني ومدي الحاجة للأمن السيبراني، والتعرف علي المفاهيم والتقنيات المستخدمة في الأمن السيبراني ومشاهدة برامج الاختراق، والعلاقة بين وسائل الاتصال الاجتماعي والأمن السيبراني، وكيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصيات وتشفير الملفات المهمة علي الأجهزة وعمل نسخ احتياطية وحماية المنظمات من الهجمات السيبرانية والجدار الناري، بالإضافة إلي الاستخدام الأمن للشبكات اللاسلكية باستخدام كلمات المرور المناسبة.

وتختتم الدورة بعدة مناقشات في قانون حماية البيانات الشخصية.

كما ينظم مركز سقارة دورة تدريبية عن تطوير مهارات وإدارة منظومة الموارد البشرية، ويستفيد من التدريب 28 متدرب، وتتضمن الدورة إجراءات التعيين وطرق شغل الوظائف وتحديد الأجر طبقًا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بنظام العاملين بالدولة من حيث النقل والندب والإعارة والحلول.

وتناولت الدورة عدة ورش تدريبية بشأن التعيينات والأجور وكيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي وعلاقته بالتدريب كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية، وقياس العائد من الاستثمار في الأفراد بالتدريب، وتختتم الدورة بكيفية قياس الجدارات الوظيفية لتحديد الفجوات الوظيفية والتعريف بإدارة المواهب وكيفية تطبيقها .