عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التعبير سهل والنحو صعب.. تباين أراء طلاب الإعدادية حول امتحان العربي بأسيوط

تباين أراء طالبات
تباين أراء طالبات الشهادة الإعدادية بأسيوط

تباينت أراء طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط حول امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي بشأن سهولة سؤال التعبير وصعوبة سؤال القواعد النحوية.

وقال عدد من طالبات لجنتي مدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني إن سؤال التعبير جاء " اكتب برقية لصديقك تهنئه على تفوقه" وكان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط ، بينما اشتكى عدد من الطالبات من سؤال القواعد النحوية.

من جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة والمهنية يؤدون أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 والتي بدأت اليوم "السبت" بإمتحاني "اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " وفقاً لجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات.

وأشار المحافظ – في تصريحات صحفية اليوم السبت – انه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتفقد سير أعمال الامتحانات وتوجيه مديري الإدارات التعليمية وكافة القيادات التعليمية بالمتابعة المستمرة للجان الامتحانات بكافة قرى ومراكز المحافظة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأديتهم امتحاناتهم ، مؤكداً على ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء للطلاب ،متمنياً التوفيق والتفوق والنجاح للجميع.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 84 ألف طالب وطالبة موزعين على 397 لجنة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومتابعة غرفتي العمليات بهما خاصة خلال فترة الامتحانات.

وأكد على ضرورة تكثيف المتابعة والمرور الميداني على لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية بصفة دورية وحتى انتهاء الامتحانات.

في يومها الأول .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

استعدادا لانطلاق الامتحانات.. وكيل تعليم أسيوط يجتمع بمندوبي توزيع الأسئلة للشهادة الإعدادية


و تفقد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بإدارات أسيوط والفتح ومنفلوط ويتابع توزيع الأسئلة على اللجان منذ الساعة الخامسة صباحاً.

كما تابع سير أعمال الامتحانات بمختلف لجان المراكز ، لافتاً إلى انه لم يتلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة خلال اليوم الأول لامتحان الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في المواعيد والوقت المحدد لها وفي هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ولفت إلى التنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات ، مشيراً إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

IMG-20230520-WA0022
IMG-20230520-WA0022
IMG-20230520-WA0021
IMG-20230520-WA0021
IMG-20230520-WA0034
IMG-20230520-WA0034
IMG-20230520-WA0035
IMG-20230520-WA0035
أسيوط أخبار أسيوط إمتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية تعليم أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

موضوعات متعلقة

أسيوط .. ضبط 3 مخازن بأبنوب بداخلها 150 طن قمح محلي قبل بيعها بالسوق السوداء

إزالة 33 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسيوط

ترشيحاتنا

صفحة الحوار الوطني تنشر مشاركة الفنانة منى زكي في جلسة الوصاية

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكليت من العام القادم .. قرارات جديدة الآن

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ