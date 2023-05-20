التعبير سهل والنحو صعب.. تباين أراء طلاب الإعدادية حول امتحان العربي بأسيوط

تباينت أراء طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط حول امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي بشأن سهولة سؤال التعبير وصعوبة سؤال القواعد النحوية.

وقال عدد من طالبات لجنتي مدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني إن سؤال التعبير جاء " اكتب برقية لصديقك تهنئه على تفوقه" وكان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط ، بينما اشتكى عدد من الطالبات من سؤال القواعد النحوية.

من جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة والمهنية يؤدون أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 والتي بدأت اليوم "السبت" بإمتحاني "اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " وفقاً لجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات.

وأشار المحافظ – في تصريحات صحفية اليوم السبت – انه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتفقد سير أعمال الامتحانات وتوجيه مديري الإدارات التعليمية وكافة القيادات التعليمية بالمتابعة المستمرة للجان الامتحانات بكافة قرى ومراكز المحافظة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأديتهم امتحاناتهم ، مؤكداً على ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء للطلاب ،متمنياً التوفيق والتفوق والنجاح للجميع.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 84 ألف طالب وطالبة موزعين على 397 لجنة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومتابعة غرفتي العمليات بهما خاصة خلال فترة الامتحانات.

وأكد على ضرورة تكثيف المتابعة والمرور الميداني على لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية بصفة دورية وحتى انتهاء الامتحانات.



و تفقد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بإدارات أسيوط والفتح ومنفلوط ويتابع توزيع الأسئلة على اللجان منذ الساعة الخامسة صباحاً.

كما تابع سير أعمال الامتحانات بمختلف لجان المراكز ، لافتاً إلى انه لم يتلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة خلال اليوم الأول لامتحان الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في المواعيد والوقت المحدد لها وفي هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ولفت إلى التنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات ، مشيراً إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

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