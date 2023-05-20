عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشاف حالة غريبة لمرض جنون البقر في هذه الدولة

جنون البقر
جنون البقر

رغم ظهور بعض الأوبئة منذ سنوات طويلة، إلا أنها تعاود الظهور بين فترة واخرى، وتظهر أحيانا على نحو أشد فتكا.

وفي هذا، أفادت وسائل إعلام متفرقة، لتحذير  مسؤولون في الصحة الأمريكية، بظهور حالة غريبة على سلوكيات البقر، حيث تلك المصابة ب "مرض جنون البقر" .
تم رصد ذلك، في بقرة في مسلخ بولاية كارولاينا الجنوبية.

وقالت وزارة الزراعة  في بيان إن الحيوان "لم يدخل بتاتا قنوات السلخ ولم يشكل خطرا على الإمدادات الغذائية أو صحة الإنسان في الولايات المتحدة". بحسب سكاي نيوز.


وأضافت أن الولايات المتحدة لديها "حالة خطر ضئيل" فيما يتعلق بورم الدماغ الاسفنجي الذي يصيب البقر، كما يُطلق على المرض العصبي رسميا، و"لا نتوقع أي آثار تجارية نتيجة لهذا الاكتشاف".

وقد يسبب مرض جنون البقر داء كروتزفيلد-جاكوب المميت إذا تم تناول اللحوم الملوثة.

ويمثّل مرض جنون البقر خطرا أكبر على البشر.
تعد هذه المرة السابعة التي يكتشف مرض جنون البقر في الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية، وكلّها من عدا واحدة، كانت غير نمطية.

الإمدادات الغذائية الامدادات أشد فتكا الاكتشاف الصحة الأمريكي الصحة الأمريكية العصبي اللحوم الولايات المتحدة حالة غريبة سنوات طويلة جنون البقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| السيسي يزور المسجد النبوي قبل مغادرة البلاد.. و281 قرضاً سعودياً للدول العربية بـ20 مليار دولار

بتوجيهات خادم الحرمين.. السعودية تغيث الشعب السوداني ب 20 مليون ريال

هل تتواجد قوات أمريكية في أوكرانيا لتشغيل نظام «باتريوت»؟

هذا ما حدث في ساعات الليل.. هجوم روسي على كييف

إنشاء وكالة جديدة لتنظيمه.. خطوة كبرى من الكونجرس الأمريكي ضد الذكاء الاصطناعي

F-16.. هل تسمح الولايات المتحدة بتسليم المقاتلات الشهيرة لأوكرانيا؟ تفاصيل

البعثات الدبلوماسية.. اعتداءات مستمرة في أوقات الصراع والمشكلات.. السودان ليست الأولى

الجمهوريون يضعون أملا كبيرا على ديسانتيس بدلا من ترامب.. فهل ينجح

ترشيحاتنا

صفحة الحوار الوطني تنشر مشاركة الفنانة منى زكي في جلسة الوصاية

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكليت من العام القادم .. قرارات جديدة الآن

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ