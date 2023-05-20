اكتشاف حالة غريبة لمرض جنون البقر في هذه الدولة

رغم ظهور بعض الأوبئة منذ سنوات طويلة، إلا أنها تعاود الظهور بين فترة واخرى، وتظهر أحيانا على نحو أشد فتكا.

وفي هذا، أفادت وسائل إعلام متفرقة، لتحذير مسؤولون في الصحة الأمريكية، بظهور حالة غريبة على سلوكيات البقر، حيث تلك المصابة ب "مرض جنون البقر" .

تم رصد ذلك، في بقرة في مسلخ بولاية كارولاينا الجنوبية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان إن الحيوان "لم يدخل بتاتا قنوات السلخ ولم يشكل خطرا على الإمدادات الغذائية أو صحة الإنسان في الولايات المتحدة". بحسب سكاي نيوز.



وأضافت أن الولايات المتحدة لديها "حالة خطر ضئيل" فيما يتعلق بورم الدماغ الاسفنجي الذي يصيب البقر، كما يُطلق على المرض العصبي رسميا، و"لا نتوقع أي آثار تجارية نتيجة لهذا الاكتشاف".

وقد يسبب مرض جنون البقر داء كروتزفيلد-جاكوب المميت إذا تم تناول اللحوم الملوثة.

ويمثّل مرض جنون البقر خطرا أكبر على البشر.

تعد هذه المرة السابعة التي يكتشف مرض جنون البقر في الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية، وكلّها من عدا واحدة، كانت غير نمطية.