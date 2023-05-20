تطبيق إلكتروني ومتابعة أوضاع الطلاب العائدين أبرز أنشطة وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً سلطت من خلاله الضوء على نشاط السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة هذا الأسبوع، وذلك خلال الفترة من 13 مايو إلى 19 مايو الجاري وهو كالآتي:

وشمل نشاط الوزارة، ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعًا يضم ممثلي وزارة الهجرة، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأسهم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لمتابعة خطوات إنشاء التطبيق الإلكتروني مخصص للمصريين بالخارج، يجمع كافة المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة بالخارج التي تم إطلاقها بالفعل والجاري التشاور بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتوفير مميزات خاصة بهم.

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، انعقاد خامس اجتماعات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" لمناقشة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين في السودان وروسيا وأوكرانيا، والعائدين إلى مصر نظرا لاضطرابات الأوضاع في هذه البلدان، لسرعة تيسير كافة إجراءات تحويلهم من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك في ضوء رصد استفسارات الطلاب خلال الأيام الماضية. كما اتفقت اللجنة على ضرورة إعداد قائمة بالجامعات السودانية كافة، ووضع كل جامعة في التوقيت الحالي، حتى يتسنى مخاطبة الجامعات هناك، لإرسال المناهج التعليمية والدراسية الخاصة بالطلبة، وكذلك أوراق الطلبة المصريين العائدين والراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية.

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. مارينا نخلة صاحبة الإنجازات الفريدة في مجال أصحاب القدرات الخاصة، والتي أعلنتها الوزيرة سفيرة للوزارة لمتحدي الإعاقة.

وأعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بحماس وشغف الدكتورة مارينا نخلة واستعدادها لخدمة أبناء وطنها الأم من أصحاب القدرات الخاصة ودعمهم، سواء نفسيا أو في مجال الأطراف الصناعية، كما استعرضت د. مارينا نخلة دورها الذي نجحت فيه رغم إعاقتها في القدمين واليدين وحصلت على درجتين للدكتوراة في علم النفس والتخصص في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وكذلك في مجال الأطراف الصناعية، حيث عرضت خبراتها في هذا المجال ورغبتها في نقل هذه الخبرات التي اكتسبتها فيما يتعلق بالأطراف الصناعية والإعاقات وتنفيذها في مصر.

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ضيف شرف رئيسي بندوة "نجاحات مصرية حول العالم: أبطال التحدي"، التي نظمها قسم علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالجامعة البريطانية في مصر، وتحت رعاية وزارة الهجرة وبحضور د. فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، و د. محمد لطفي رئيس الجامعة في مصر وكذلك د. هشام العسكري مستشار رئيس الجامعة ود. شادية فهيم عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن خالص سعادتها بمشاركتها بدعوة كريمة من الجامعة البريطانية في مصر، مثمنة جهد السيدة فريدة خميس ودعمها الدائم لمجالات التعاون المشتركة مع الوزارة، وما تمثله كنموذج وعنوان لإدارة الاستثمار الناجح الذي يولي أهمية للمسئولية المجتمعية وكونها رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة البريطانية، والتي نجحت في جعلها واحدة من أرقى الصروح العلمية في مصر، وما تقوم به من جهد لتعزيز قدرات وإمكانات أبنائنا الطلبة الدارسين في الجامعة ليكونوا عنصرا فاعلا في مستقبل مصر.

وفي إطار المتابعة المستمرة للطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرص "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة المصريين بالخارج" على استيعاب أبنائنا العائدين من الخارج في الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك حرص الوزارة على حل مشكلات المصريين بالخارج، مشيرة إلى متابعة الوزارة مراحل تقدم الطلاب المصريين العائدين من الخارج إلى الجامعات الخاصة والأهلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جون نور رجل الأعمال المصري المقيم بأستراليا، ووالد الطبيب الشاب "دانيال نور" الحائز على لقب «شخصية العام» من الشباب في نطاق أستراليا لعام 2021.

وأشادت الوزيرة بالجالية المصرية في أستراليا من أهم الجاليات حول العالم، وتضم نماذج مضيئة ومشرفة لهم قصص نجاح كبيرة نفخر بها، من مهندسين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وصيادلة وأطباء في كل التخصصات، مشيرة إلى أبناء الجيلين الثاني والثالث في أستراليا من شباب المصريين يمتلكون جودة تعليم عالية ويتمتعون بخبرات وكفاءات مميزة، ما يجعل الدولة أكثر حرصاً على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تنفذها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بدأ التدريب للرائدات الريفيات تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب بمحافظتي الدقهلية والغربية بالتعاون فيما بين "الهجرة" و"القومي للمرأة" بعنوان "مراكب النجاة شراعها مصري"، وتستهدف نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 14 وحتى 18 مايو 2023.

وفي إطار المبادرة الرئاسـية "مراكب النجاة" التي تنفذها وزارة الدولة للهجـرة وشـئون المصـريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمـرأة، انطلقت الأيام الماضية بمحافظتي الغربية والدقهلية فعاليات حملة طرق الأبواب "مراكب النجاة شراعها مصري"، وتمت الاستعانة في الحملة برائدات المجلس اللاتي تم تدريبهن على نشر رسائل الحملة التي تستهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها، وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل.

وشارك المستثمر المصري بالخارج مكسيموس بهنان، أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، في الحملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها. وقال بهنان إن المنتج المصري أصبح قادرًا على المنافسة العالمية لما يمتاز به من منتجات تحاكي المواصفات العالمية، موضحًا المزايا التنافسية للسوق المصري من عدد السكان الكبير والذي يبحث عن المستثمر، لكثافة الاستهلاك وبحث المستثمرين عن عملاء لمنتجاتهم، ولذلك نحتاج للتوسع في الإنتاج بما يضمن الوفاء بحاجة السوق.

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كمتحدثة رئيسية في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى بشأن الهجرة، ضمن الحوار المتوسطي 2023 الذي ينظمه البنك الدولي، في سلسلة جديدة من الفعاليات أطلقها تحت عنوان "حوارات المتوسط"، بهدف تعميق إدراك الفرص والمخاطر التي يمكن أن تنبع من زيادة الترابط داخل منطقة البحر المتوسط. وخرج الاجتماع بعدة توصيات أولها ضرورة أن تتعاون الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والسياسية لتقديم حلول جذرية لكل موضوعات الهجرة، وعلى رأسها تقديم الدعم للمهاجرين، والنظر بعمق لعمليات اندماج المهاجرين في المجتمعات التي يهاجرون إليها، وكذلك ضمان الحماية الدولية لأولئك الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل، مع الوضع في الاعتبار المخاوف التي تعبر عنها الدول القلقة من ضغط الهجرة التي تفوق طاقتها، فضلا عن التباحث حول عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف "أفراد أمن" للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بداية من الثلاثاء الموافق 16 مايو وحتى الاثنين الموافق 22 مايو الجاري.

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