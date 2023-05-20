تحالف الأحزاب المصرية: نطالب بسرعة إجراء انتخابات المحليات وسنتقدم بمشروع قانون

أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أهمية مناقشة ملف المجالس المحلية الشعبية بالحوار الوطني، مؤكدًا أنها البوابة الرئيسية لخدمة المواطنين.

وقال "مطر"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن تحالف الأحزاب المصرية، سيطالب خلال مناقشات الحوار الوطني لملف المجالس المحلية الشعبية بسرعة إجراء انتخابات المحليات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توافق حول النظام الانتخابي بما يضمن التعددية في الانتخابات.

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا، إن التحالف سوف يتقدم برؤيته خلال الجلسات النقاشية التي ستعقد غدًا حول المجالس المحلية الشعبية، مؤكدًا على ضرورة منح تلك المجالس سلطات تمكنها من خدمة المواطنين.

وأضاف النائب تيسير مطر، أن تحالف الأحزاب المصري سوف يتقدم بمشروع قانون إلى الحوار الوطني خاص بالمحليات، يتضمن فيه رؤيتها الخاصة بالمجالس المحلية، سواء من حيث تشكيلها أو طريقة انتخابها.

ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني، غدا الأحد 21 مايو، قضايا المحور السياسي، والتي تشمل قصيتي الحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية.