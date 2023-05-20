عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يعني إعلان ميدفيدف زيادة عدد المجندين في الجيش الروسي؟

ميدفيديف
ميدفيديف

زاد عدد المجندين في الجيش الروسي منذ بداية العام الحالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، بأنّ موسكو جنّدت منذ الأول من يناير 2023 حوالى 120 ألف جندي متعاقد في جيشها.

وقال ميدفيديف في اجتماع بشأن التجنيد العسكري "من الأول من يناير إلى 19 مايو تمّ قبول 117400 فرد في صفوف القوات المسلّحة بموجب عقود وفي إطار تدريب متطوّعين".

ورحّب ميدفيديف، الذي يعتبر حالياً الرقم الثاني في مجلس الأمن الروسي، بـ"استمرار العمل" لزيادة عدد الجيش "في إطار التعليمات التي أصدرها (الرئيس فلاديمير بوتين) حول الموضوع". 
ويعد إعلان ميدفيدف، تأكيد على استعداد روسيا، للهجوم الأوكراني الذي ترتب له كييف.
أطلقت موسكو حملة تجنيد واسعة في الأسابيع الأخيرة.
ويسعى الجيش الروسي، لتجنيد مئات الآلاف  عبر تقديم عقود بشروط جذابة.

وتجري الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت ملصقات متعدّدة تروّج للجيش في شوارع المدن الروسية.

وكانت موسكو قد نظّمت أول تعبئة "جزيئة" لـ300 رجل على الأقل في سبتمبر الماضي، ممّا تسبّب في فرار عشرات الآلاف إلى الخارج بسبب رفضهم الذهاب للقتال.

في نهاية ديسمبر 2022، اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنه من "الضروري" زيادة عدد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي - "بما في ذلك 695 ألف متعاقد" - أي أكثر من الهدف البالغ 1.15 مليون الذي حدّده الرئيس فلاديمير بوتين في أغسطس.
وتأتي الاستعدادات الروسية، في ظل ارسال أمريكا وأوروبا أسلحة بشكل مكثف إلى أوكرانيا.
ومؤخرا، أعلنت أمريكا أنها لا تمانع في ارسال الدول الحليفة مقاتلات اف١٦ إلى أوكرانيا لتقوية سلاح الجو الأوكراني، الذي لا يقارن بسلاح الجو الروسي، المزود بطائرات كثيرة بالغة التقدم.

استعدادات الاستعدادات الأمن الروسي التجنيد العسكري الاوكران الآلاف الجيش الروسى الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

موضوعات متعلقة

اكتشاف حالة غريبة لمرض جنون البقر في هذه الدولة

صحف السعودية| السيسي يزور المسجد النبوي قبل مغادرة البلاد.. و281 قرضاً سعودياً للدول العربية بـ20 مليار دولار

بتوجيهات خادم الحرمين.. السعودية تغيث الشعب السوداني ب 20 مليون ريال

هل تتواجد قوات أمريكية في أوكرانيا لتشغيل نظام «باتريوت»؟

هذا ما حدث في ساعات الليل.. هجوم روسي على كييف

إنشاء وكالة جديدة لتنظيمه.. خطوة كبرى من الكونجرس الأمريكي ضد الذكاء الاصطناعي

F-16.. هل تسمح الولايات المتحدة بتسليم المقاتلات الشهيرة لأوكرانيا؟ تفاصيل

البعثات الدبلوماسية.. اعتداءات مستمرة في أوقات الصراع والمشكلات.. السودان ليست الأولى

ترشيحاتنا

زوجة الأب كلمة السر.. رجل يتخلص من ابنته في الشرقية بطريقة بشعة.. شاهد

إسرائيليون يؤدون رقصات استفزازية عند أبواب الأقصى

صفحة الحوار الوطني تنشر مشاركة الفنانة منى زكي في جلسة الوصاية

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكليت من العام القادم .. قرارات جديدة الآن

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ