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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دمياط يوجه بمراعاة الدقة وعدم الاستعجال خلال تصحيح الامتحانات

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، برفقة عبد العليم جمعة، وكيل المديرية، وإيهاب المالكي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد البيلي، رئيس لجنة تقدير الدرجات.

وأكد "عبد الرؤوف" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات بدأت اليوم بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية.

ووجه بمراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله، ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

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