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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدوا كل شئ

أسوأ فيضانات منذ قرن.. 20 ألف شخص يهجرون منازلهم في إيطاليا |فيديو

فيضانات إيطاليا
فيضانات إيطاليا

اضطر ما يقرب من 20 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم في أجزاء من إيطاليا بسبب ارتفاع منسوب المياه، نتيجة الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتلاحقت على إيطاليا منذ أمس الجمعة، عروض مساعدات دولية لمواجهة فيضانات وصفت بأنها الأسوأ منذ قرن، حيث أودت بحياة 14 شخصًا وتركت الآلاف عالقين في منازل غارقة بالمياه أو في مراكز الإجلاء.

ومع بدء عمليات إزالة الركام في بعض المناطق بعد هطول أمطار غزيرة في وقت سابق، تم إجلاء مناطق أخرى يوم الخميس الماضي ووسعت السلطات حالة التأهب في مواجهة الطقس، لترفعها إلى اللون الأحمر في أجزاء من منطقة إميليا رومانيا، حيث فاض ما يقرب من عشرين نهراً.

وتجري جهود إنقاذ ضخمة بعد هطول أمطار قوية خلال 36 ساعة، وتبحث خدمات الطوارئ والقوات المسلحة عن الأشخاص العالقين في منازلهم، وأولئك الذين فقدوا حياتهم.

كان آخر ضحية، هو رجل تم العثور عليه بمنزل في فاينسا، وهي مدينة خلابة تحيط بها عادة المراعي الخضراء وزراعات العنب، التي دمرتها المياه .

وكتب هانز كلوج ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، على تويتر ، "في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا أسوأ فيضانات منذ قرن ، ترسل منظمة الصحة العالمية في أوروبا تعازيها للأرواح التي فقدت" ، قائلاً إنها "مستعدة لتقديم الدعم ... حسب الحاجة".

وشارك رئيس الوزراء الإيطالي ، جيورجيا ميلوني ، صور الكارثة مع زملائه من قادة مجموعة السبع في قمتهم في اليابان ، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التغريد بأن فرنسا "مستعدة لتقديم كل مساعدة مفيدة".

ودعا ستيفانو بوناتشيني ، رئيس منطقة إميليا رومانيا ، إلى وضع خطة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ، قائلاً: "هذا يجب ألا يتكرر مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يقضي أكثر من نصف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أيامهم المقبلة في مراكز إيواء محلية أقيمت في صالات رياضية أو فنادق.

وتلقى آخرون وجبات ساخنة من مطابخ متنقلة منتشرة في عدة مدن.

وقال فريد أوسازوا ، 58 عاماً ، وهو يتفقد الفوضى المتبقية من منزله: "لقد فقدت كل شيء باستثناء البيجامات.. لكن أنا وعائلتي أحياء.. أشكر الله".

وقال بييرلويجي راندي ، رئيس جمعية خبراء الطقس، لصحيفة ريبوبليكا :"إنه أسوأ فيضان يضرب  إيطاليا منذ قرن".

وقال رئيس بلدية كاسولا فالسينو ، جورجيو ساجريني : "الانهيارات الأرضية عزلتنا عن بقية العالم هناك عائلات عالقة في منازلها".

كانت بلدة لوغو واحدة من عدة مدن أفادت بأن إمدادات الغذاء والمياه كانت "على وشك النفاد".

وقال مجلس لوغو  "حالة الطوارئ لم تنته .. قدر الإمكان ، ابق هادئا وتحلى بالصبر".

وأمرت السلطات في رافينا بإخلاء عدة بلدات صغيرة يوم الخميس الماضي، بينما حذر المسؤولون من محنة القرى الصغيرة في التلال المحيطة بالمدينة.

وبينما كان عمال الإنقاذ يفتشون المياه القذرة المليئة بالحطام ، ظهرت تفاصيل اللحظات الأخيرة لبعض الذين لقوا حتفهم.

أخبرت مارينا جيوكوميتي صحيفة كورييري ديلا سيرا عن اللحظات الأخيرة لجارتها ، جيوفاني بافاني البالغة من العمر 75 عامًا ، التي كانت تتحدث معها عندما بدأت المياه تتدفق، و نصحتها بالوقوف على الطاولة وقالت إنها ستتصل
بالطوارئ لكن الخط انقطع فجأة.

وقالت إحدى الأمهات ، فابيانا ، 36 عاما ، لصحيفة كورييري :إنها "لن تنسى أبدا" إيثار الرجل - وهو طباخ صربي يدعى دوردي - ساعد في حمل ابنها إلى بر الأمان".

وذكرت: "أخبرت ابني أنها كانت لعبة وأنه كان عليه أن يتسلق أعلى ارتفاع ممكن حتى يصل من يلتقطه".

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