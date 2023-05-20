البرلمان العربي: اقتحام وتخريب مبنى السفارة القطرية بالسودان يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

ندد البرلمان العربي واستنكر بشدة بتعرض مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم ، للاقتحام والتخريب ، مؤكدا أن هذا الاقتحام يعد عملا إجراميا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وشدد البرلمان العربي ، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.