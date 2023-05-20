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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من سافيو بعد تجاهل كولر مشاركته بمباريات الأهلي

سافيو
سافيو

نشر البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر سافيو في الصور داخل منزله وهو يداعب طفله مرتديا تي شيرت النادى الاهلي وعلق قائلا : "صباح الفل".

وأكد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أن البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق، ليس مستبعدًا بشكل نهائي من حساباته، وإنما قد يعتمد عليه في مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي على حساب الترجي التونسي.

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة 1-0 على ستاد القاهرة أمس الجمعة في إياب نصف النهائي، بعد أن كان الفريق المصري حسم لقاء الذهاب في رادس بثلاثية نظيفة.

 

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البرازيلي برونو سافيو ابطال افريقيا الترجي التونسي النادي الأهلي تي شيرت النادى الاهلى دورى أبطال إفريقيا

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