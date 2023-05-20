جامعة الأزهر تنعى والدة رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد

تتقدم جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ولجميع الأسرة في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدته: أمينة أحمد أنسى.

وتوجهت جامعة الأزهر، إلى الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وسوف يقام العزاء اليوم السبت عقب صلاة المغرب في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول.. ﴿إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون﴾.