المستكاوي يتغنى بـ الأهلي بعد وصوله لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "مبروك للأهلي الفوز علي الترجي والتأهل للنهائي الافريقي للمرة السادسة في أخر سبع بطولات . بيرسي تاو يصنع هدفا بتمريرة جميلة والشحات يسجل ببراعة . وفاصل تيكي تاكا في الدقائق الأخيرة ينتهي بفرص أهداف.

وتابع "لم يكن الفريق يحتاج الي انطلاقات الظهيرين . وقوة الأهلي أنه فرض سيطرته وإيقاعه علي الترجي طوال المباراة واستنادا علي الفوز في رادس ٣/ صفر"



وكان الأهلي قد فاز بهدف دون رد أمام نظيره الترجي التونسي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، علمًا بأن الأحمر كان قد فاز بثلاثة اهداف نظيفة في لقاء الذهاب.

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي، الفريق الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي، مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.