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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السودانية تعلق على اقتحام مقر السفارة القطرية بالخرطوم

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية تعلق على اقتحام مقر السفارة القطرية

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، اقتحام مقر السفارة القطرية في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣م  بالهجوم على مقر  السفارة القطرية بالخرطوم  والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات دون مراعاة للأعراف  والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية).

وأضافت: تجدد وزارة الخارجية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا عاجلا ، أدانت فيه بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.

وذكرت الخارجية في بيانها قائلة : قبيل اقتحام السفارة تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء بحسب وكالة الأنباء القطرية .

وطالبت وزارة الخارجية، في بيانها،  بضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.

من جديد، أكد الخارجية على موقف  قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

كما حثت الخارجية القطرية جميع الأطراف علي إنتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

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