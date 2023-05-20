شوط أول سلبي بين صن داونز والوداد في دوري أبطال أفريقيا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فريق صن داونز سيطر على أحداث الشوط الأول، لكن الوداد كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق محمد أوناجم، لكنه فشل في تسديد الكرة إثر تدخل الدفاع الرائع من لاعب صن داونز.

وكاد بيتر شالويلي أن يسجل هدفًا لـ صن داونز في الدقيقة 22، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الوداد بصعوبة.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب الوداد، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويتأهل الفائز من مباراة اليوم، للنهائي، لمواجهة النادي الأهلي، الذي تأهل على حساب الترجي، بفوزه عليه ذهابًا وإيابًا بمجموع 4-0.