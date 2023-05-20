امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي الأزهري.. تفاصيلها وما حدث بها

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني الشغل الشاغل الآن للطلاب وأولياء الأمور، حيث انطلقت صباح اليوم فعاليات أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وشهدت لجان الامتحانات هدوءا تاما واستقرارا في العملية الامتحانية.

وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالمعاهد الأزهرية.

امتحانات القاهرة

وفي امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة القاهرة، تابع الشيخ فواز عبادي، رئيس الادارة المركزية لمنطقة القاهرة، سير الامتحانات اليوم حيث توجه إلي لجنة معهد( فتيات سيد طنطاوي الإعدادي) ولجنة معهد( بنين سيد طنطاوي الإعدادي) ولجنة الشهادة الابتدائية بنفس المعهد ثم تابع جولته مركز تجمعات المعلمين بمعهد الكويتى ثم توجه الى لجنة معهد بنين مصر الجديدة ومركز تجمع المعلمين بمعهد مصر الجديدة.

كما تفقد عبادي، سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني والتأكد من وجود جميع سبل الراحة للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة وتطبيق جميع الاجراءات اللازمة وتذليل أى عقبات.

كما توجه إلى مراكز تجمع المعلمين للتأكد من سداد العجز ووجه بسد العجز فى جميع اللجان فورا، منوها أن الورقة الامتحانية جاءت مناسبة وجميع الاسئلة من المنهج المقرر الذى تمت دراسته، وأبدى الطلاب ارتياحهم لاسئلة الفقه فى الفترة الأولى والورقة الأولى للغة العربية فى الفترة الثانية.





امتحانات الجيزة

كما شهدت محافظة الجيزة،صباح يوم السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣م ، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م بالمعاهد الأزهرية.

وتفقدت الدكتورة فاطمة الأحمر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ، لجان معهد العمرانية الابتدائى ومعهد الغمري العادى ومعهد الغمري النموذجي الابتدائي، ولجان معهد فتيات العمرانية الإعدادي الثانوي النموذجي، ومعهد فتيات أبو النمرس الإعدادي الثانوي بادارة الصديق التعليمية الأزهرية.

وتابعت الدكتورة ( فاطمه الأحمر ) تشكيل اللجان، وفض المظاريف، والتأكد من توزيع أوراق الامتحانات في الوقت المحدد واطمأنت على سلامة اللجان، وسلامة صياغة الأسئلة الامتحانية، وشددت رئيس المنطقة على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع من أى عدوى، مؤكدة على عدم دخول الطلاب والطالبات والمراقبين بالهواتف المحمولة، أو أي وسيلة تُستخدم في الغش ،مع التشديد على تأمين البوابة الخاصة باللجان وعدم دخول أي شخص إلا بمأموريةٍ رسمية.

كما أوصت الدكتورة ( فاطمه الأحمر ) خلال جولتها اليوم أبنائنا الطلاب بالتركيز أثناء الامتحان، ومراجعة الإجابة أكثر من مرة ، وذلك للحصول على أفضل الدرجات ، و شددت الدكتورة على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية. كما تابعت اليوم الدكتورة غرف الزيارة الصحية باللجان للتأكد من توافر الإسعافات الأولية.



امتحانات شمال سيناء



كما لجان المتابعات اليومية لمتابعة الامتحانات وانتظام العمل بكافة اللجان الامتحانية وذلك حرصا من قيادات منطقة شمال سيناء الأزهرية، على المصلحة العامة للطلاب



وتابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية الامتحانات بمعاهد الجورة ، وأبو طويلة وفتيات الشيخ زويد الجديد بإدارة الشيخ زويد التعليمية ، وتم الاطمئنان على انتظام الامتحانات وتواجد كافة السادة أعضاء اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة ابنائنا الطلاب.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم ، وأدى طلاب الشهادة الاعدادية امتحان مادتى الفقه ، واللغة العربية النحو والصرف بدون شكوى.

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وبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية في شمال سيناء ٦٧٥ طالب وطالبة، وطلاب الشهادة الاعدادية ٧٠٠ طالب وطالبة ، وقد أدوا امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أى شكوى خلال اليوم الأول وان مراكز الاسئلة مؤمنة ولا توجد اى عوائق.

كما عملت غرفة عمليات المنطقة مل على مدار اليوم ومتابعة مستمرة لكافة اللجان ولا توجد أى مشكلة تعرقل سير الامتحانات وأن جميع اللجان قد قامت بتعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.



امتحانات سوهاج

كما انطلقت اليوم السبت الموافق 20 مايو2023م امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023م للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية وسط متابعة ميدانية مكثفة من قِبل السيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية للجان دار السلام الأزهرية.



واستهل رئيس المنطقة جولته في الصباح الباكر بتفقد مراكز توزيع أسئلة الشهادتين الابتدائية والإعدادية ثم توجه فضيلته لتفقد عددًا من اللجان التابعة لإدارة دار السلام الأزهرية قام خلالها بالمرور علي لجان فتيات دار السلام وفتيات أولاد يحيي ولجان معهد دار السلام الابتدائي ، واطمأن خلال جولته التفقدية علي هدوء وانتظام اللجان والالتزام بمعايير الامتحان وعدم وجود شكاوي من الطلاب حول الورقة الامتحانية.



وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية اليوم ، امتحان مادة الفقة - فترة أولى- وامتحان مادة النحو - فترة ثانية ،ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد سوهاج الأزهرية ، ممن لهم حق دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 12500 طالب وطالبة، موزعين على 95 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.



كما أدى طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية بمحافظة سوهاج، والبالغ عددهم الابتدائية 130 ألف طالب وطالبة، امتحان مادة القرآن الكريم داخل 179 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة و تستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتي الخميس الموافق 25 مايو الجاري بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27 من الشهر نفسه.



امتحانات دمياط

كما انطلقت اليوم أولى فعاليات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بدمياط الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، حيث تفقد السيد صاحب الفضيلة الشيخ وسيم متولي خليل، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، ويرافقه السيد الأستاذ أحمد لطفي علام، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، لجان امتحانات الشهادة الابتدائية بمعهد دمياط الابتدائي النموذجي، والشهادة الإعدادية بمعهد دمياط الإعدادي.

واطمأن"متولي" على وضوح أسئلة الامتحان وتطابقها مع المنهج المقرر، كما شدد على توفير الجو المناسب وسبل الراحة لجميع الطلاب ، وتنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

هذا وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه، واللغة العربية "النحو والصرف"



امتحانات المنوفية



كما تفقد الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية اليوم السبت الموافق 2023/5/20 لجنة معاهد شبين الكوم النموذجية الإبتدائي والاعدادي وذلك فى إطار المتابعات المكثفة لامتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية بمعاهد منطقة المنوفية الأزهرية ، والاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد ومن أهمها توفير الجو المناسب للطلبة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بدءا من التعقيم والتطهير اليومى كذلك مراعاة عدم التكدس او التزاحم بصفة مستمرة ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله والتنبيه على الطلاب بعدم تبادل أي ادوات مثل الاقلام وغيرها وعدم تواجد الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات كذلك ضرورة تواجد الملاحظين باللجان طوال فترة انعقاد الامتحانات ، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة.

كما أكد "رئيس الإدارة المركزية" أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أية شكاوى تتعلق بالامتحانات على مستوى جميع معاهد المنطقة فضلا علي انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة حرصًا على نجاح العملية الامتحانية.

