منتخب سيدات السلة 3×3 يحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا ببطولة Women Series

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة سيدات 3×3 فوزا تاريخيا على منتخب ألمانيا بنتيجة 16-15 في بطولة Women Series العالمية، التي تقام يومي 20-21 مايو الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع منتخب أوكرانيا في الرابعة عصر اليوم في ثاني مباريات الفريق بالبطولة .

ويقود المنتخب محمد محروس المدير الفني، وتضم قائمة اللاعبات كل من: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي.

وتعد بطولة Women Series من البطولات العالمية الكبرى، التي يشارك فيها منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه، وتحصل من خلالها الفرق المشاركة في حال تحقيق الفوز في أي لقاء على نقاط كبيرة، تساهم في تحسين تصنيفها الدولي.

وتضم البطولة 12 دولة، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألمانيا، وأوكرانيا.

وتقام منافسات البطولة بنظام التصفيات، ثم يقام بعدها الدور النهائي للبطولة من أجل تحديد البطل والمراكز الأولى.