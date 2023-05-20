يحصل على راتب كبير.. الزمالك يحسم موقف تجديد التعاقد مع محمد عواد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من تجديد عقد محمد عواد حارس مرمي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد الحارس مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، حيث سيكون هو الموسم الخامس له مع الزمالك، بعد قدومه من الإسماعيلي.

وأكد المصدر إنه ليس هناك نية لتجديد عقد عواد، خاصة أنه يحصل بموجب آخر سنة له مع نادي الزمالك على حوالي 18 مليون جنيه في الموسم.

وأكد المصدر أن تجديد العقد سيتطلب رفع القيمة المالية لعواد إلى أكثر مما كان يحصل عليه، وهو أمر مرفوض.

وشدد المصدر على أن الأولوية بالنسبة للزمالك تجديد عقد محمد صبحي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكمل المصدر حديثه بأن صبحي مازال حارس شاب والمستقبل أمامه للاستمرار داخل الملاعب سنوات، عكس عواد من ناحية السن وكذلك من الناحية الفنية، في ظل تراجع مستواه مؤخراً الأمر الذي أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء لحساب صبحي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب المران إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة .

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة كلا من،

أدهم محمود الخواجة و شكري مصطفى و كريم عبدالحق و مصطفى خالد ومحمد الخضري لاعبو فريق 2001 ، وكريم عبدون مواليد 2003، بجانب يوسف أحمد حسن لاعب 2005 .

ويجيد الخواجة اللعب في خط الهجوم، وشكري مصطفى وكريم عبدالحق وكريم عبدون في مركز الجناح الهجومي ، ومصطفى خالد و محمد الخضري ويوسف أحمد في خط الوسط.

ويقوم أوسوريو خلال الفترة الأخيرة بتصعيد العديد من العناصر الشابة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول ضمن الاستراتيجية والمتبعة من أجل الاستفادة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي .

يذكر أن التدريبات الجماعية خلال الفترة الاخيرة، شهدت مشاركة كلا من عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد رفاعي ومحمد صلاح وأحمد محمود و أحمد عبد الرحيم ايشو لاعبو 2003 .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.