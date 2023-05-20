مع الفكة في الميكروباص.. خالد سرحان يسخر من محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان ظهر وهو على متن طائرة خاصة وبجانبه "رزم" من الدولارات وهو ما تعرض بسببها لموجة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر خالد سرحان، صورة له وهو يقلد صورة رمضان بطريقة ساخرة، حيث ظهر وهو جالسا بسيارة ميكروباص وبجانبه عدد من الجنيهات الورقية.

أحدث اعمال محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.